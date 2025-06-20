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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 21 червня та розпочнеться о 01:00.

У групі D Клубного чемпіонату світу-2025 настав момент істини: ФК Лос-Анджелес та Есперанс Туніс зійдуться в очному протистоянні після поразок у стартових турах. Цей матч — фактично битва за виживання: хто програє, майже напевно попрощається з шансами на плейоф.

СУБОТА, 21 ЧЕРВНЯ, 01:00. ГЕОДІС ПАРК, НЕШВІЛЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОК (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Для "чорно-золотих" участь у турнірі вже стала пригодою. Вони потрапили сюди не як переможці Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, а як переможці плей-оф після дискваліфікації Леона — і скористалися цим шансом максимально. Проти Челсі гравці Лос-Анджелес виглядали гідно, але поступився 0:2, завершивши свою 10-матчеву безпрограшну серію.

Тепер — останній шанс утриматись у грі. Команда Стівена Черундоло володіє атакувальним потенціалом, але повинна грати точніше й агресивніше попереду, особливо з урахуванням фінального суперника у груповому етапі — латиноамериканську зірку Фламенгу.

На протилежному боці — туніський гранд, Есперанс. Команда Махера Канзарі до гри з бразильцями не програвала 11 матчів поспіль, але проти Фламенгу виглядала мляво: лише 31% володіння м'ячем, жодного удару в площину до 67-ї хвилини, і як результат — така ж поразка 0:2.

Хоча Есперанс славиться організованою обороною, саме вона цього разу й підвела — уперше за 12 матчів африканці пропустили двічі. Без прориву в атаці, зокрема від Родріго Родрігеса чи Белаїлі, шансів на успіх проти Лос-Анджелеса буде небагато.

В першому турі обидві команди програли без варіантів, але поки теоретичні шанси на вихід в плейоф залишаються, то треба боротись. В першу чергу Лос-Анджелесу, який в разі перемоги потенційно має розіграти друге місце у групі в останньому турі проти Фламенгу. А тому нічого не вигадуємо, а просто ставимо на перемогу команди Льоріса і Жиру

Прогноз FAVBET: перемога Лос-Анджелеса — 1.98

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛАФК : Льоріс — Паленсія, Лонг, Сегура, Холлінгсхед — Дельгадо, Хесус — Мартінес, Тіллман, Буанга — Жиру.

ЕСПЕРАНС : Бен Саїд — Бен Алі, Тугай, Мер’ях, Бен Хаміда — Геніші, Огбелу, Джбелі — Сассі, Родрігес, Белаїлі.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Немає.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

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