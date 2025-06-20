У другому турі Клубного чемпіонату світу-2025 нас очікує справжня футбольна інтрига — зустріч європейського гранда Баварії та південноамериканського гіганта Бока Хуніорс. Німці вже встигли приголомшити фанатів гольовою феєрією проти Окленд Сіті (10:0), тоді як аргентинці втратили перемогу в матчі з Бенфікою (2:2), попри солідну перевагу у першому таймі.

СУБОТА, 21 ЧЕРВНЯ, 01:00. ХАРД РОК СТЕДІУМ, МАЯМІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (ІРАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Баварія приїхала до США в розкішній формі — 26 голів у шести останніх поєдинках і лише один пропущений. Команда Венсана Компані виглядає більш ніж впевнено, навіть якщо врахувати невисокий рівень першого суперника. Камбек Мусіали, хет-трик юного таланта, а також дублі Комана, Олісе і Мюллера доводять, що атакувальний потенціал мюнхенців на найвищому рівні — особливо проти суперників класом нижче, навіть двома.

Для Баварії матч із Бокою може стати квитком до 1/8 фіналу, але все залежить ще й від результату паралельного протистояння Бенфіки з Оклендом. Та навіть незалежно від нього, перемога над аргентинською командою — це вагомий психологічний крок уперед у боротьбі за титул.

Бока Хуніорс розпочала турнір із драми: комфортна перевага 2:0 проти Бенфіки зникла вже до кінця матчу, а сам поєдинок завершився скандальними вилученнями одразу в обох команд. Особливо болючою стала втрата досвідченого Андера Еррери, який отримав червону картку вже з лави запасних.

Підопічні Мігеля Руссо показують нестабільні результати останнім часом (1 перемога в 4 останніх іграх), але перед цим здобули шість перемог у семи матчах. У чемпіонаті Аргентини вони йдуть другими, що свідчить про якість складу. Утім, проти Баварії аргентинцям доведеться зіграти максимально дисципліновано — без зайвих емоцій і з концентрацією на кожному сантиметрі поля. Вони, в якій би не були формі, є флагманом свого континенту та мають гідно представити себе та аргентинський футбол на очах у всього світу.