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20 червня 2025, 23:07
Челсі з вилученням Джексона поступився Фламенгу
Удруге за добу бразильська самба заколисала європейський футбол.
Фламенгу — Челсі, Getty Images
20 червня 2025, 23:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фламенгу — Челсі 3:1
Голи: Бруно Енріке, 62, Даніло, 65, Воллес, 83 — Нету, 13
Фламенгу: Россі — Веслі (Варела, 82), Даніло, Перейра, Айртон — Пульгар, Жоржиньо — Жерсон (Воллес, 82), Де Арраскаета (Бруно Енріке, 56), Араужу (Педру, 90+2) — Плата (Майкл, 90+2).
Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Лавія, 64), Фернандес (Мадуеке, 82), Кайседо — К. Палмер (Гую, 82), Делап (Джексон, 64), Нету.
Попередження: Жерсон, Пульгар, Плата — Кайседо, Нету, Делап
На 68-й хвилині був вилучений Ніколас Джексон (Челсі) (грубе порушення).