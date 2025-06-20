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Бенфіка з Трубіним та дублем із пенальті Ді Марії розгромила Окленд Сіті

Через погану погоду під час перерви цей матч зазіхає на рекорд за тривалістю в історії Клубних чемпіонатів світу.

Бенфіка — Окленд Сіті, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бенфіка — Окленд Сіті 6:0

Голи: Ді Марія, 45+8 (пен.), 90+8 (пен.), Павлідіс, 53, Саншеш, 63, Баррейру, 76, 78



Бенфіка: Трубін — Баррейру, А. Сілва (Байрамі, 86), Отаменді, Каррерас — Аурснес (Гоувея, 71), Кекчю (Саншеш, 61) — Ді Марія, Престіанні (Регу, 71), Актюркоглу (Шельдеруп, 61) — Павлідіс.



Окленд Сіті: Герроу — Лагос, Мітчелл, ден Геєр (Грей, 81), Боксолл, Белл — Чжоу, Ілич (Мануель, 59) — Ю (Елліс, 59), Беван (де Вріс, 73), Зеб (Мейнікум, 59).



Попередження: Каррерас, Кекчю, Байрамі