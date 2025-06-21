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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 22 червня, розпочавшись о 04:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 аргентинський Рівер Плейт зустрінеться з мексиканський Монтеррей.

РІВЕР ПЛЕЙТ — МОНТЕРРЕЙ

НЕДЛІЯ, 22 ЧЕРВНЯ, 04:00. РОУЗ БОУЛ, ПАСАДЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Аргентинський колектив приїхав на цей турнір із доволі чітко визначеною метою — зробити собі рекламу, аби потім знову заробити на продажі якогось молодого суперталанта, яких, насправді, у "біло-червоних" на разі не так уже й багато в складі, як це було колись. Але мадридський Реал уже клюнув — 17-річний нападник Франко Мастантуоно дограє останні матчі за рідний клуб, і як тільки досягне повноліття посеред серпня, то одразу й відправиться підкорювати Європу.

І оскільки таким чином колектив Марсело Галлардо частково своє глобальне завдання виконав, можна й переходити до суто спортивної частини змагань. А в групі з міланським Інтером — нібито й фаворитом, але в процесі перебудови, досягати бажаного не так уже й складно. Японська Урава не була конкурентом для Рівер Плейта в першому турі (3:1), тож чергова жертва команд із Південної Америки була підкорена малою кров’ю.

А от далі суперники у аргентинців будуть уже більш цікавими. Мексиканський Монтеррей усіма правдами й не правдами чіплявся за результат у грі міланського Інтера, і таки гол легендарного Серхіо Рамоса допоміг зачепитись за один заліковий бал (1:1). Це багато що змінює в розташуванні команд у квартеті та балансі сил, бо вже після цього туру може статись так, що Монтеррей опиниться в дуже скрутному становищі. Якщо сам програє, а Інтер відповідно переможе.

І щоб цього не сталось, команді Доменека Торрента варто все ж таки подумати над власною грою в обороні, бо яким би розкішним Серхіо Рамос не був би в чужому штрафному, але у власному він один точно не впорається. Інтер не зміг забити більше одного гола лише через власні незрозумілі причини, а не тому, що Монтеррей аж надто хвацько йому заважав це зробити. Рівер тим часом проти Урави витратив рівно стільки сил, скільки було потрібно для перемоги й не крихтою більше, тож має бути в гарному настрої й тонусі перед, напевно, ключовою й для себе грою групового етапу.

Двадцять восьмий матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси бразильців на перемогу в понад 52%. У першому турі обидві команди справили приємне враження. І якщо аргентинці доволі очікувано без проблем здолали Ураву, то Монтеррей на чолі із нестарічим Серхіо Рамосом ледь не обіграв Інтер. У будь-якому випадку нічия проти італійського гранда доводить, що Монтеррей готовий боротись за вихід в плей-оф і мексиканцям під силу як мінімум не програти Рівер Плейту.

Прогноз: Монтеррей не програє — 1.7

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рівер Плейт: Армані — Монтіель, Мартінес, Песселья, Акунья — Фернандес, Перес, Кастаньйо — Мастантуоно, Борха, Колідіо.

Монтеррей: Андрада — Медіна, Рамос, Гусман — Деосса, Каналес, Родрігес, Торрес, Артеага — Бертраме, Окампос.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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