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Боруссія Д у гольові перестрілці втримала перемогу над Мамелоді Сандаунз

Представники ПАР спочатку легко впустили перевагу, яку швидко здобули на старі гри, а коли прийшли до тями, то дортмундцям довелось трохи понервувати.

Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д 3:4

Голи: Рібейро, 11, Рейнерс, 62, Мотхіба, 90 — Нмеча, 16, Гірассі, 34, Беллінгем, 45, Мудау, 59 (авт.)



Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена (Салес, 69) — Рібейро (Морена, 69), Зване (Летлаку, 86), Меттьюз (Адамс, 69) — Рейнерс (Мотхіба, 77).



Боруссія Д: Кобель — Зюле (Р’єрсон, 83), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Беллінгем (Баєр, 83), Нмеча (Забітцер, 62), Гросс, Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 62), Гірассі (Адеємі, 90+2).



Попередження: Меттьюз, Альєнде — Чуквуемека, Баєр