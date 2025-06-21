Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д 3:4
Голи: Рібейро, 11, Рейнерс, 62, Мотхіба, 90 — Нмеча, 16, Гірассі, 34, Беллінгем, 45, Мудау, 59 (авт.)

Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена (Салес, 69) — Рібейро (Морена, 69), Зване (Летлаку, 86), Меттьюз (Адамс, 69) — Рейнерс (Мотхіба, 77).

Боруссія Д: Кобель — Зюле (Р’єрсон, 83), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Беллінгем (Баєр, 83), Нмеча (Забітцер, 62), Гросс, Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 62), Гірассі (Адеємі, 90+2).

Попередження: Меттьюз, Альєнде — Чуквуемека, Баєр