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21 червня 2025, 21:00
Боруссія Д у гольові перестрілці втримала перемогу над Мамелоді Сандаунз
Представники ПАР спочатку легко впустили перевагу, яку швидко здобули на старі гри, а коли прийшли до тями, то дортмундцям довелось трохи понервувати.
Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д, Getty Images
21 червня 2025, 21:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д 3:4
Голи: Рібейро, 11, Рейнерс, 62, Мотхіба, 90 — Нмеча, 16, Гірассі, 34, Беллінгем, 45, Мудау, 59 (авт.)
Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена (Салес, 69) — Рібейро (Морена, 69), Зване (Летлаку, 86), Меттьюз (Адамс, 69) — Рейнерс (Мотхіба, 77).
Боруссія Д: Кобель — Зюле (Р’єрсон, 83), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Беллінгем (Баєр, 83), Нмеча (Забітцер, 62), Гросс, Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 62), Гірассі (Адеємі, 90+2).
Попередження: Меттьюз, Альєнде — Чуквуемека, Баєр