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21 червня 2025, 23:56
Інтер здобув вольову перемогу над Уравою
Команда Крістіана Ківу тиснула впродовж усього матчу, але суперники достатньо довго тримали оборону.
Інтер — Урава Ред Даймондс, Getty Images
21 червня 2025, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Урава Ред Даймондс 2:1
Голи: Л. Мартінес, 78, Карбоні, 90+2 — Ватанабе, 11
Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Аугусто — Енріке (Сучич, 85), Барелла, Асллані (Карбоні, 72), Залевські (Мхітарян, 46), Дімарко (Бастоні, 72) — Л. Мартінес, С. Еспозіто (Ф. Еспозіто, 46).
Урава Ред Даймондс: Нісікава — Ісіхара, Даніло, Гейбротен, Наганума (Огівара, 87) — Густафсон (Харагуті, 87), Ясуі — Канеко (Секіне, 65), Матеус (Мацумото, 79), Ватанабе — Мацуо (Тіаго Сантос, 79).
Попередження: Нісікава, Секіне, Тіаго Сантос