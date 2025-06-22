Завершилася 1214 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна передала США перелік зброї, яку хоче придбати. Нині Київ чекає на фідбек — Зеленський.

🔸 Зеленський видав указ, офіційно призначивши очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

🔸 Сергій Наєв на підставі розпорядження Генштабу залишив свою посаду командира тактичної групи "Вугледар".

🔸 На тлі візиту Кіта Келлога, спецпосланця президента США Дональда Трампа, у білорусі на волю вийшли 14 білоруських політичних в'язнів, серед яких Сергій Тихановський, Наталя Дуліна та Ігор Корней. У лукашенка кажуть, що політв'язнів звільнили "на прохання Трампа" і "з гуманних міркувань".

🔸 Зеленський підтвердив, що Чернишов нині перебуває в закордонному відрядженні, де виконує, зокрема, і завдання особисто від нього — одне стосується відкриття хабів у різних країнах, а інше — множинного громадянства.

🔸 США таємно узгоджували з російською стороною власний проєкт резолюції ООН до річниці вторгнення рф в Україну — Le Monde.

🔸 москва передала Україні 20 тіл росіян під виглядом полеглих захисників — Зеленський.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Противник завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4431 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 152 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Загризового та Голубівки.

Дванадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське, у напрямку Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки на Лиманському напрямку. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив 12 наступальних дій в районі Григорівки та в бік Серебрянки. Досі не вщухають вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Білої Гори, Ступочок та в бік Предтечиного. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога. Досі триває одне боєзіткнення.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, в напрямку населених пунктів Покровськ, Полтавка, Шахове, Олексіївка. Чотири бої тривають дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, Новоекономічне, Сухий Яр.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 222 окупанти, з яких 126 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один танк, дві антени безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку, дев’ять мотоциклів, шість автомобілів, два термінали супутникового зв’язку, 25 безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено ще один танк, міномет та одну ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле. Досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новодарівка, Воскресенка, Новопіль, Ольгівка.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників у районах Новоандріївки та Кам’янського. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Лобкове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагалися просунутися вперед.

Сьогодні слід відзначити воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади та 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», які ефективно нищать ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць.

Звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись.

Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність. 

Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті. 

Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації.

Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру.

Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!