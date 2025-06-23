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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 23 червня, розпочавшись о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Сіетл Саундерс зустрінеться з ПСЖ.

ПОНЕДІЛОК, 23 ЧЕРВНЯ, 22:00. ЛЮМЕН ФІЛД, СІЕТЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІСТІАН ГАРАЙ (ЧИЛІ)

Дебютант КЧС і чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА спробує звитягою завершити свою участь у груповому етапі турніру й вийти до плей-оф. Якщо ПСЖ може вистачити й нічийного результату, то Сіетл Саундерс розраховуватиме виключно на здобуття трьох очок і поразку Атлетіко від Ботафогу в паралельному протистоянні, хоча й це не гарантує клубу МЛС другої сходинки групи В.

Підопічні Браяна Шмецера намагалися дати бій іспанцям після того як їм не вдалося зачепитися бодай за один заліковий бал у матчі проти бразильців (1:2), але дубль Пабло Барріоса виявився для Сіетл Саундерс фатальним (1:3). На тлі чотирьох поспіль невдач у всіх турнірах, сьогоднішній виклик для переможця ЛЧ КОНКАКАФ-2022 є надзвичайно складним.

ПСЖ порадував своїх уболівальників солідною перемогою над Атлетіко Мадрид із рахунком 4:0 на старті групового етапу, але розчарував у другому турі. Колектив Луїса Енріке вчетверте в сезоні-2024/25 не зумів відзначитися бодай одним результативним ударом за матч, що призвело до несподіваної поразки від Ботафогу (0:1).

Враховуючи типові для представників МЛС проблеми в обороні, а саме 11 пропущених голів у останніх чотирьох протистояннях, грізна атакувальна ланка гранда Ліги 1 має допомогти йому досягнути бажаного результату. В 1/8 фіналу плей-оф ПСЖ може зустрітися зі своєю колишньою зіркою Ліонелем Мессі, хоча для цього Інтер Маямі має впоратися з Палмейрасом у ніч на 24 червня.

Прогноз: перемога ПСЖ в першому таймі — 1.53

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Сіетл Саундерс: Фрай — А. Рольдан, Белл, Кім, Нуху — Варгас, К. Рольдан — де ла Вега, Руснак, Кент — Феррейра

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Лі, Баркола, Кварацхелія

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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