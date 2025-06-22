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"Б'янконері" порадували своїх уболівальників чотирма голами, але й пропущених не уникнули.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США туринський Ювентус зустрівся з Відадом із Касабланки на Лінкольн Файненшел Філд у Філадельфії.

Номінальні господарі поля вийшли вперед за рахунок автогола Абдельмунаїма Бутуїля. У першому ж таймі опоненти обмінялися голами Кенана Їлдиза й Тембінкосі Лорча. У другій половині протистояння гості ще раз пропустили від Кенана Їлдиза, а Душан Влахович своїм результативним ударом з 11-метрової позначки поставив у матчі крапку.

Таким чином італійський дебютант турніру майже гарантував собі місце в 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025, тоді як марокканці опинилися за крок від вильоту.

Ювентус — Відад 4:1

Голи: Бутуїль, 6 (авт.), Їлдиз, 16, 69, Влахович, 90+4 (пен.) — Лорч, 25

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Келлі — Кошта (Гонсалес, 72), Маккенні (Копмейнерс, 46), Тюрам, Камб'язо — Консейсан (Локателлі, 75), Коло Муані (Влахович, 76), Їлдиз (Гатті, 85)

Відад: Бенабід — Феррейра, Бутуїль (Харкасс, 78), Меєрс (Мваліму, 46) — Муфі (Азіз Кі, 87), Земрауї (Майлула, 78), Мубарік, Муфід — Амрабат, Обенг (Аль-Сома, 46), Лорч

Попередження: Тюрам — Меєрс, Феррейра