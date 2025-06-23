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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 23 червня, розпочавшись о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 мадридський Атлетіко зустрінеться з бразильським Ботафогу.

АТЛЕТІКО — БОТАФОГУ

ПОНЕДІЛОК, 23 ЧЕРВНЯ, 22:00. РОУЗ БОУЛ, ПАСАДЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР РАМОС ПАЛАСУЕЛОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Третій тур міжнародного турніру стартує вже незабаром, і наразі є лише чотири команди, які забезпечили собі місце в 1/8 фіналу. Це дуже мала кількість, а отже найближчі кілька днів ми очікуємо на дуже запеклий футбол. У групі B — у тому числі, бо тут одразу три команди перебувають у безпосередній близькості до фінальної частини змагань.

Бразильський Ботафогу до цієї мети перебуває, напевно, ближче за інших, але все може вирішити лише одна гра. Команда Ренату Пайви наразі має максимально можливий результат за підсумком двох перших матчів — відмінне досягнення, бо обіграти "чорно-білі" змогли навіть французький Парі Сен-Жермен.

Однак біда Ботафогу полягає в тому, що ці здобутки можуть узагалі нічого не вартувати, якщо станеться поразка в останньому турі від мадридського Атлетіко з таким рахунком, який би дозволив "матрацникам" компенсувати наслідки фіаско в грі проти ПСЖ у першому турі. Так, на КЧС-2025 у першу чергу важить саме різниця голів, а після 0:4 якою вона може бути в команди Дієго Сімеоне. Перемога над Сіетл Саундерс (3:1) трохи дозволила зменшити цю прірву, але у Ботафогу наразі +2, а у парижан +3, тож самі можете порахувати, із яким рахунком треба перемагати Атлетіко в прийдешній зустрічі.

При цьому бразильці роблять великий акцент на гру в захисті, що, можливо, і не надто відповідає атакувальному реноме їхньої країни. Але це спрацювало в іграх проти Сіетл Саундерс (2:1) та навіть володарів трофею Ліги чемпіонів УЄФА, тож чому не має спрацювати в матчі проти Атлетіко, у якого є великий потенціал в атаці, але реалізувати його мадридцям удається геть не завжди. І це ж ще є ПСЖ у паралельній зустрічі проти Сіетла, де, як очікується, команда Луїса Енріке здобуде свої три залікові бали, і тоді можемо отримати по шість очок для цієї "солодкої трійки" команд. І хтось при цьому обов’язково має залишитись засмученим. Боротимуться до останнього — іншого й не передбачається.

Тридцять третій матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси мадридців на перемогу в понад 67%. Група B у плані інтриги точно не розчарувала, тож в останній момент три великі клуби будуть боротись лише за два місця в плей-оф. І оскільки Південна Америка майже в повному складі запалює на цьому турнірі, то є всі шанси на те, що ця тенденція залишатиметься сталою ще певний час.

Прогноз: Ботафого із форою (+1) — 1.76

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Хіменес, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Коке, Барріос — Грізманн, Альварес.

Ботафогу: Джон — Вітінью, Жаїр, Барбоса, Алекс Теллес — Фрейташ, Грегоре — Артур, Аллан, Саваріно — Жезус.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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