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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 24 червня, розпочавшись о 04:00.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 португальський Порту зустрінеться з єгипетським Аль-Ахлі.

ПОРТУ — АЛЬ-АХЛІ

ВІВТОРОК, 24 ЧЕРВНЯ, 04:00. МІДОУЛЕНДС СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ВАЛЕНСУЕЛА (ВЕНЕСУЕЛА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Традиційна думка європейських уболівальників щодо цьогорічного КЧС полягає в тому, що якщо в групу потрапляє представник Європи (а іншого й бути не може), то він має виходити до плей-оф. І вже перший за алфавітом квартет готовий довести нам, що це припущення є хибним. Португальський Порту претендує на те, щоб зменшити квоту нашої частини світу в плей-оф.

Така несприятлива картина для "драконів" склалась через те, що вони досі не виграли в жодній із ігор у США. Португаломовне дербі проти Палмейраса завершилось без голів (0:0), а американському Інтеру з Маямі португальці взагалі поступились із розкішним штрафним від Лео Мессі, хоча й вели за рахунком за ходом гри (1:2). Як підсумок, лише один заліковий бал, тоді як у колишніх суперників уже по чотири.

Але регламент КЧС дає Порту можливість зачепитись за плей-оф за рівної кількості балів навіть із командою з Маямі — треба лише випередити її за різницею голів, тобто забити тричі, або більше, у ворота єгипетського Аль-Ахлі, який у цьому розіграші ще не відзначався, а лише пропускав. І тільки від Палмейраса (0:2), щоправда.

Відповідно й позиції представників Африки в турнірній таблиці є трохи гіршими за Порту, і з різницею -2 їм доведеться робити не просто диво в останньому турі у вигляді перемоги, а й громити опонентів із ще більшим рахунком, аніж це має робити Порту, а також сподіватись, що в паралельній зустрічі збережеться тенденція малорезультативного футболу, загалом притаманна для цієї групи.

Загалом, маємо пару аутсайдерів, які, можливо, і можуть помріяти про щось велике, але мають при цьому дивитись на перебіг подій у паралельній зустрічі. А ще, узагалі-то, Порту було б непогано врятувати провальний сезон, адже Аль-Азлі на внутрішній арені важко посунути з провідних позицій, а от Спортінг та Бенфіка це доволі легко зробили з "драконами" в цій кампанії. І наступного разу вони можуть на КЧС перепустку вже не отримати за "минулі заслуги".

Тридцять шостий матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси португальців на перемогу в понад 75%. Усього одна гра залишилась для кожної з команд групи A перед завершенням групового етапу, і європейські представники реально ризикують вилетіти з турніру. Якщо Порту не переможе, то для нього все скінчено, як і для Аль-Ахлі. Але досвід великих європейських матчів усе ж таки має взяти гору.

Прогноз: перемога Порту — 1.73

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Порту: Рамуш — Фернандеш, Педру, Маркано — Маріу, Варела, Вейга, Моура — Вієйра, Мора — Агехова.

Аль-Ахлі: Ель-Шенаві — Хані, Ібрагім, Дарі, Кока — Реда, Бен Ромдан, Фатхі — Беншаркі, Абу Алі, Трезеге.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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