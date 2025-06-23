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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Вашингтоні на стадіоні Audi Field відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — австрійський РБ Зальцбург зустрічався з аравійським Аль-Хілялем.

Команди видали загалом рівне протистояння, у якому представники Близького Сходу більше володіли м’ячем, але після перерви знову зменшили інтенсивність атак і дозволили суперникам вирівняти гру.

Однак, незважаючи на загалом значну кількість гольових моментів, забитими м’ячами так ніхто не відзначався.

РБ Зальцбург — Аль-Хіляль 0:0

РБ Зальцбург: Завішицькі — Лайнер, Гаду, Расмуссен, Креціг — Нене (К’єргор, 77), Бідструп, Діабате (Мелльберг, 46), Глух (Кітано, 65) — Байду (Вертессен, 77), Онісіво (Дагім, 65).

Аль-Хіляль: Буну — Канселу (Аль-Ямі, 80), Ат-Тамбакті (Ладжамі, 89), Кулібалі, Лоді (Аль-Харбі, 89) — Мілінкович-Савич, Невеш, Н. Ад-Давсарі (Аль-Джуваїр, 89) — Малком (Канно, 68), Леонардо, С. Ад-Давсарі.

Попередження: Діабате, Кітано

У другому нічному матчі в рамках групи G англійський Манчестер Сіті розгромив емірський Аль-Айн та забезпечив собі місце в плей-оф.

Гра в одні ворота від команди Хосепа Гвардіоли та лише один удар у площину володінь Штефана Ортеги з боку суперників.

Дублем відзначився Ілкай Гюндоган, а дебютні м’ячі за "містян" на свій рахунок записали Клаудіо Ечеверрі та Раян Шеркі.

Манчестер Сіті — Аль-Айн 6:0

Голи: Гюндоган, 8, 73, Ечеверрі, 27, Голанд, 45+5 (пен.), Бобб, 84, Шеркі, 89

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Хусанов (Бобб, 61), Гвардіол (Діаш, 73), Аїт-Нурі — Нунес, Гонсалес (Родрі, 61), Гюндоган — Б. Сілва (Шеркі, 73), Голанд, Ечеверрі (Фоден, 46).

Аль-Айн: Ейса — Яшич, Рабія, Ньянг, Траоре, Сабала (Менезес, 62) — Надер (Паласіос, 46), Парк, Аль-Балуші (Каку, 62) — Шадлі (Санабрія, 74), Рахімі (Лаба, 46).

Попередження: Хусанов — Сабала, Рабія.