Інше

"Матрацники" готуються до вирішальною битви.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про мабйтній матч 3-го туру КЧС з бразильським Ботафогу. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"Найважливіша гра. Нам потрібно показати свою найкращу гру, адже до цього ми були не в найкращій формі. Наприклад, у матчі з ПСЖ. Якщо нам доведеться захищатися, ми будемо захищатися. Якщо нам доведеться атакувати, ми будемо атакувати. Все залежатиме від контексту матчу.

Ботафогу знає, коли потрібно атакувати, а коли ні, і їм доводиться захищатися. Перед нами стоїть складніше завдання: нам належить зіграти з відмінною командою.

Шанси на вихід із групи? Я вірю у своїх гравців, знаю, що вони дуже сильні. Хлопці робили це величезну кількість разів, виграючи по три м'ячі в матчі", — заявив Сімеоне.

Матч між Атлетіко та Ботафогу відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.