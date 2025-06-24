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24 червня 2025, 00:03
Атлетіко мінімально обіграв Ботафогу, але залишив КЧС-2025
Гола Антуана Грізманна у ворота переможців Копа Лібертадорес вистачило команді Дієго Сімеоне для здобуття трьох очок, але для плей-оф треба було забивати ще бодай двічі.
Атлетіко — Ботафогу, Getty Images
24 червня 2025, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Атлетіко — Ботафогу 1:0
Гол: Грізманн, 87
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Корреа, 59), Де Пауль (Коке, 65), Барріос (Ліно, 85), Галлагер (Грізманн, 46) — Серлот (Моліна, 84), Альварес.
Ботафогу: Джон — Вітінью (Понте, 74), Кунья, Барбоса, Алекс Теллес (Куябану, 65) — Аллан (Ньютон, 59), Грегоре, Фрейташ — Артур (Родрігес, 74), Ігор Жезус, Саваріно (Монторо, 65).
Попередження: Грегоре