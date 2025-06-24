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Команда Луїса Енріке своє завдання виконала, а в паралельній грі допоміг Атлетіко, який парижани знищили ще в першому турі.

Французький Парі Сен-Жермен приїхав до США на Клубний чемпіонат світу-2025 в статусі новоспеченого володаря трофею Ліги чемпіонів УЄФА й уже з першого матчу проти мадридського Атлетіко продемонстрував, що це був явно не випадковий здобуток команди Луїса Енріке. Однак після розгрому "матрацників" із рахунком 4:0 представники Ліги 1 несподівано поступились Ботафогу в другому турі, тож перед початком заключного ігрового дня в групі B спостерігалась доволі цікава картина.

Бо саме бразильський колектив мав шість залікових балів та був надзвичайно близьким до того, аби виграти квартет і отримати собі в першому раунді плей-оф когось із другої сходинки групи A. Аби цього не сталось, колектив Енріке мав виграти останній матч у американського Сіетл Саундерз і сподіватись, бо представники Південної Америки залишаться без очок у паралельній зустрічі.

Перша частина плану в підсумку була виконана ПСЖ просто за рахунок того, що "червоно-сині" вирішили нічого не вигадувати з ротацією цього разу й прогнозовано переважали опонентів за якістю виконання та рівнем зіграності. Хоча й Сіетл зробив усе, щоб великої кількості моментів французька команда таки не створювала.

А ще футболісти Браяна Шметцера охоче проводили контратаки та напружували Доннарумму на тому рівні, який для них був досяжним. Для позитивного результату цього в підсумку не вистачило, але й гра не була в одні ворота — це точно. ПСЖ ж у свою чергу забивав посеред обох таймів, коли спочатку з флангів приходили передачі на загострення, а потім відбувався вирішальний удар. Так Вітінья в першій половині гри вдало поцілив у Хвічу перед воротами, а після перерви Хакімі своєчасно долучився до прострілу Баркола в контратаці через лівий край поля. Як для свого базового завдання, команда Енріке виклалась на максимум, а решту забезпечили конкуренти за групою.

У підсумку Сіетл Саундерз без залікових балів посів останню сходинку та вилетів турніру, а французький ПСЖ із шістьма очками випередив бразильський Ботафогу та мадридський Атлетіко й виграв групу B.Сіетл Саундерз —0:2Кварацхелія, 35, Хакімі, 67Фрай — А. Ролдан, Рейген, Белл (Мінунгу, 72), Толо — К. Ролдан, Варгас (Морріс, 87) — Кент (Косса-Рієнці, 57), Руснак (Лейва, 72), Ротрок — Феррейра (Мусовські, 57).Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 64), Вітінья, Руїс — Дуе (Мбає, 83), Маюлю (Рамуш, 77), Кварацхелія (Баркола, 64).Попередження: Невеш.