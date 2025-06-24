У третьому турі групи С Клубного чемпіонату світу-2025 зустрінуться команди, для яких цей поєдинок має зовсім різне значення. Якщо для Окленд Сіті це остання спроба залишити позитивний слід на турнірі, то для Боки Хуніорс — останній шанс на порятунок і продовження боротьби за плей-оф.

ВІВТОРОК, 24 ЧЕРВНЯ, 22:00. ПАРК ГЕОДІС, НЕШВІЛЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Представники Океанії знову зіткнулися з жорстокою реальністю клубного світового футболу. 10:0 від Баварії та 6:0 від Бенфіки — антирекордні поразки, які вже вписані в історію турніру. Попри статус найтитулованішого клубу ОФК, "Нейві Блюз" знову виглядають беззахисно на тлі грандів. У трьох останніх розіграшах КЧС Окленд не забив жодного гола, і наразі їхня серія без голів становить вже п’ять матчів поспіль.

Тренер Пол Поса намагається зберігати оптимізм: команда демонструє характер, а воротар Гарроу навіть здійснив 10 сейвів у грі проти Бенфіки — рекорд турніру з 2019 року. Але втримати гідний рахунок проти голодної до перемог Боки Хуніорс буде надскладно. У трьох матчах червня новозеландці пропустили 18 м’ячів, завдавши лише три удари у площину.

Для "Хенейзе" ж цей матч — справжній фінал. Один бал після нічиєї з Бенфікою та поразки від Баварії залишає підопічним Мігеля Анхеля Руссо лише одну опцію — громити Окленд із великим рахунком. Мінус один у графі різниці м’ячів треба перетворити щонайменше на +7, щоб обійти португальців (якщо ті програють Баварії) і вийти з групи.

Бока не вражає формою — лише одна перемога в останніх шести матчах (і та — у серії пенальті), проблеми з дисципліною та травмами (відсутні Фігал, Еррера, Рохо, Коста), але є надія на результативну гру Мерентьєля, який забивав у двох попередніх турах. Також повернувся до лав досвідчений Кавані, щоправда, найімовірніше — в ролі джокера з лави.

Очікується легка перемога Боки Хуніорс, але аргентинцям треба не просто виграти, а виграти з розгромним рахунком. Окленд вже морально вибув з турніру, і для них головне — не допустити.