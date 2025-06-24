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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 25 червня та розпочнеться о 04:00.

Після дострокового виходу до плей-оф Фламенго може дозволити собі експерименти зі складом, тоді як Лос-Анджелес спробує завершити дебютний КЧС бодай із гідним результатом. Матч без турнірної інтриги, але з великою кількістю емоцій і шансів для резервістів.

ФЛАМЕНГО — ЛОС-АНДЖЕЛЕС

СЕРЕДА, 25 ЧЕРВНЯ, 04:00. СІТРУС БОУЛ, ОРЛАНДО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СААД АЛ-ФАЛАХІ (КАТАР)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

Завершальний тур групового етапу у квартеті D зведе бразильського Фламенго, який уже гарантував собі вихід до плей-оф, із Лос-Анджелес ФК, що втратив усі шанси на продовження боротьби на турнірі.

Після двох турів Фламенго має 6 очок і перше місце в групі, здолавши спочатку Есперанс (2:0), а згодом — Челсі (3:1), при цьому відігравшись після пропущеного м’яча. Ця перемога достроково забезпечила місце у 1/8 фіналу.

Утім, теперішній матч не матиме турнірного значення — для Фламенго він формальний, а ЛАФК уже вилетів після поразок від Челсі (0:2) та Есперанса (0:1).

Фламенго, який потрапив на КЧС‑2025 як переможець Кубка Лібертадорес‑2022, втретє в історії виступає на цьому турнірі. І хоча фаворитами залишаються гранди Європи — ПСЖ, Ман Сіті, Баварія, Реал — "рубро-негрос" впевнено демонструють, що можуть поборотися з будь-ким.

Лос-Анджелес, навпаки, грає на турнірі вперше. Свій квиток команда здобула у плей-оф, обігравши Клуб Америку. Але, попри амбіції, реалії першого турніру виявилися суворими: жодного очка, лише гол престижу лишається за мету на заключний матч.

Утім, команда Стіва Черундоло сподівається гідно завершити дебют. Навіть якщо турнірне завдання вже втрачено, хороша гра й перемога можуть стати символічною втіхою для вболівальників "чорно-золотих".

Фламенго, своєю чергою, дасть відпочинок більшості ключових виконавців перед матчами на виліт. Очікується ротація в обох лініях — на полі з'являться Педро, Евертон, Алекс Сандро, Маттеус Гонсалвес, Аллан та інші.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фламенго: Россі — Веслі, Даніло, Перейра, Сандро — Аллан, Пульгар — Маттеус, Евертон, Араухо — Педро.

Лос-Анджелес: Льоріс — Палєнсія, Лонг, Сегура, Голлінгсхед — Дельгадо, Ігор, Тілльман — Мартінес, Жиру, Буанга.

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