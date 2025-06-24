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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 25 червня та розпочнеться о 04:00.

Найважливіший матч у групі D: Челсі достатньо не програти, аби пройти далі, а ось Есперанс потрібна лише перемога. Вирішальне зіткнення за вихід до плей-оф КЧС‑2025 — усе або нічого.

ЕСПЕРАНС — ЧЕЛСІ

СЕРЕДА, 25 ЧЕРВНЯ, 04:00. ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЛ ФІЛД, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕКТОР ФАЛЬКОН (АРГЕНТИНА)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

Челсі підходить до заключного туру другим у групі з трьома очками, стільки ж має й Есперанс, але краща різниця м’ячів — на користь англійців. Нічиї буде достатньо, щоб лондонці вийшли у плей-оф, тоді як тунісцям потрібна тільки перемога.

Команда Енцо Марески поступилася Фламенго (1:3) у минулому турі, зігравши у меншості через вилучення Джексона. Але завдяки перемозі над ЛАФК у стартовому матчі "сині" зберігають хороші шанси на вихід.

Натомість Есперанс розпочав турнір із поразки від Фламенго (0:2), але впевнено реабілітувався в матчі з Лос-Анджелесом, перемігши 1:0 завдяки зібраній грі в захисті. Команда Махера Канзарі вийшла на цей матч у бойовому настрої й з хорошою серією — лише одна поразка з квітня.

Есперанс представляє КАФ як найрейтинговіший клуб континенту за чотирирічним рейтингом. Це вже четверта участь команди на КЧС — раніше вони грали в 2011, 2018 та 2019 роках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Есперанс Туніс: Бен Саїд — Бен Алі, Тугаї, Мерія, Бен Хаміда — Моквана, Генічі, Огбелу, Конате — Белаїлі — Родріго.

Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Нето — Делап.

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