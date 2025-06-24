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Обидві українські команди стартують із другого кваліфікаційного раунду оновленого турніру УЄФА.

24 червня відбулося жеребкування другого раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. За його підсумками стали відомі перші суперники українських представників — полтавської Ворскли та харківського Металіста 1925. Про це повідомляє Жіночий футбол УАФ (womensfootball.com.ua).

Ворскла, яка виступає у Шляху чемпіонів, потрапила до групи 5. 27 серпня команда зіграє півфінальний матч проти переможця групи 6 першого кваліфікаційного раунду, де змагатимуться Ланчхуті (Грузія), Мітровіца (Косово) та Кліфтонвілл (Північна Ірландія). У разі перемоги 30 серпня полтавки зійдуться з переможцем пари Гінтра (Литва) — Фарул (Румунія) за право продовжити боротьбу.

Металіст 1925 стартує у Шляху представників ліг і 27 серпня зустрінеться зі шведським Гаммарбю в півфіналі групи 1. У разі перемоги, 30 серпня харків’янки поборються з переможцем протистояння Манчестер Юнайтед (Англія) — ПСВ (Нідерланди) за вихід до третього етапу кваліфікації.

Цей сезон стане історичним для українського жіночого футболу — вдруге у Лізі чемпіонів одночасно виступатимуть дві вітчизняні команди.