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Команда Бруну Лажи фінішувала першою в групі C, але тепер ризикує отримати лондонський Челсі в суперники за 1/8 фіналу.

Геть не в кожній групі Клубного чемпіонату світу-2025 перед останнім туром удалось зберегти максимальну інтригу. У випадку з квартетом C узагалі було важко про це говорити через наявність серед команд-учасниць скромного новозеландського Окленд Сіті, який у перших двох раундах отримав аж 16 м’ячів від мюнхенської Баварії та лісабонської Бенфіки у свої ворота, а отже поки напіваматори грали проти аргентинського Бока Хуніор, у іншій, більш статусній дуелі вирішувалась доля місць у плей-оф.

Команда Венсана Компані не могла опуститись нижче другої сходинки, бо переграла представників Південної Америки, а от щодо підопічних Бруну Лажи можливості були відкрити одразу на три підсумкові сходинки. "Орли" могли обіграти Баварію й тим самим відрізати Боку, а також виграти групу. А могли й поступитись, і тоді аргентинцям треба було запхати чергову торбу м’ячів у ворота представників Океанії, і вибити лісабонців із зони плей-оф. Нічия при цьому також влаштовувала лісабонський колектив у стратегічній перспективі.

У Баварії тим часом, як і зазвичай, було велике бажання зачепитись за статусну першу сходинку в групі, для чого їй треба було принаймні не програти, але далі вже вмикався холодний німецький розрахунок. Перемога в групі C — це вихід на друге місце квартету D у плей-оф, а там, як не дивно, скоріше за все, буде лондонський Челсі. Тож десь можна виграти, але й програти водночас. Дилема.

І судячи з того, що Компані вирішив проводити ротацію на цей достатньо важливий поєдинок, можна було зрозуміти, що Баварія вирішила погратись із турнірною сіткою. Незважаючи на те, що мюнхенці переважали суперників на старті зустрічі, вони пропустили вже на 13 хвилині, коли простріл Аурснеса з правого флангу на ближній завершився відскоком від Престіанні йому за спину, а Шельдеруп добив м’яч у сітку. Після цього "Рекордмайстер" уже не так упевнено почував себе на полі.

Лише після перерви Баварія почала приходити до тями й поява на полі Кейна, Кімміха та Олісе була тому геть не останньою причиною. Бенфіка була змушена відходити до глибокої оборони, і зрештою фігура Анатолія Трубіна стала визначальною в цій дуелі. Як мінімум, український воротар двічі вигравав вихід віч-на-віч у Сане, а ще парирував удари від Мюллера та Павловича, чим не дав Баварії відігратись. Зрештою, вона за перемогою й не йшла у ва-банк.

У підсумку лісабонська Бенфіка з сімома заліковими балами фінішувала першою в групі C Клубного чемпіонату світу-2025 і зіграє проти другого місця групи D, тоді як мюнхенська Баварія із шістьма очками опинилась на другому місці й також гратиме у плей-оф — проти переможця групи D.— Баварія 1:0Шельдеруп, 13Трубін — Баррейру, А. Сілва, Отаменді, Даль — Аурснес, Саншеш (Байрамі, 78) — Ді Марія (Регу, 87), Престіанні (Кекчю, 55), Шельдеруп (Актюркоглу, 55) — Павлідіс (Гоувея, 87).Ноєр — Бої (Лаймер, 62), Упамекано (Та, 57), Станішич, Геррейру — Палінья (Кімміх, 46), Павлович — Бішоф (Кейн, 46), Мюллер, Сане — Гнабрі (Олісе, 46).Попередження: Саншеш, Отаменді, Гоувея