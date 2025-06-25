Усе або нічого — саме таке значення має заключний матч групи F для південноафриканського гранда Мамелоді Сандаунз. Команда Мігеля Кардозу вже подарувала Африці історичну перемогу на турнірі нового формату, здолавши Ульсан, а також гідно виступила проти Боруссії Дортмунд. Але тепер на кону — вихід до плейофу, і для цього потрібна лише перемога над фаворитом квартету — бразильським Флуміненсе.

СЕРЕДА, 25 ЧЕРВНЯ, 22:00. ХАРД РОК СТЕДІЕМ, МАЯМІ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

"Бразильці" з Преторії знову стали джерелом гордості для всього континенту. Їхня мінімальна перемога над Ульсаном стала першою для африканського клубу на новому КЧС, а три забиті голи у поєдинку з Дортмундом довели атакувальний потенціал команди. Водночас проблеми в обороні ледь не зіпсували всю справу: відставання 1:4 могло стати катастрофою, але голи Рейнерса й Мотіби повернули інтригу. Цього разу безпомилкова гра в захисті буде критично важливою.

Збірна Південної Африки, точніше її представник, вже заробила понад 11 млн доларів США призових на турнірі — удвічі більше, ніж за тріумф у Лізі чемпіонів КАФ. Перемога над Флуміненсе не лише гарантує історичний прохід у плейоф, а й додасть ще 9,5 млн у клубну скарбничку. У складі можливі зміни: форвард Мотіба може не вийти через пошкодження, але на перший план знову може вийти Ташрік Меттьюз — активний і креативний на фланзі.

Флуміненсе, натомість, приїхав до США з чітким планом — реабілітуватися за провал у фіналі КЧС-2023. Поки що "триколірні" виглядають доволі переконливо: нульова нічия з Дортмундом, а далі — впевнена перемога 4:2 над Ульсаном. Їм достатньо нічийного результату, аби гарантовано пройти далі, але команда Ренато Гаушо точно не збирається грати обережно. Хоча....

Нинішній склад Флу — це про баланс та результат, а не розпіарені імені. Досвід Тіаго Сілви та прагматизм тактичної схеми роблять цей колектив надзвичайно складним для аналізу та передбачень. Серед втрат — Отавіо та Сотельдо, під питанням участь Каноббіо і Бернала, але і без них бразильці здатні тримати темп та в'язати гру суперника.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



МАМЕЛОДІ САНДАУНЗ : Вільямс – Мудау, Купідо, Кекана, Лунга – Мокоена – Лукас Рібейру, Зване, Альєнде, Метьюз – Рейнерс

ФЛУМІНЕНСЕ : Фабіо – Гуга, Тіаго Сілва, Фрейтес, Габріел Фуентес – Мартінеллі, Геркулес – Аріас, Гансо, Серна – Кано

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