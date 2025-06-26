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Football.ua представляє прев’ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який пройде 26 червня та розпочнеться о 22:00.

У заключному турі групи G зустрінуться два клуби, які вже втратили шанси на вихід до плейофу, але мають шанс завершити турнір на мажорній ноті. Марокканський Відад і еміратський Аль-Айн боротимуться за престиж і третє місце в квартеті, де домінували Манчестер Сіті та Ювентус. Матч стане першою в історії очною дуеллю між цими командами.

ЧЕТВЕР, 26 ЧЕРВНЯ, 22:00. АУДІ ФІЛД, ВАШИНГТОН. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ДРЮ ФІШЕР (КАНАДА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Для Відада цей турнір став черговим випробуванням на глобальному рівні. Переможець Ліги чемпіонів КАФ 2022 року проводить свій третій Клубний чемпіонат світу, але жодного разу не зміг вийти з групи. Після поразки 0:2 від Ман Сіті у першому турі, марокканці очікувано поступилися і Ювентусу — 1:4. Єдиним променем світла став ефектний гол від Тембінкосі Лорча, який став першою для марокканських клубів проти європейських команд з 2000 року.

Втім, є й позитив: нічия з Аль-Айном дозволить Відаду уникнути останнього місця, а перемога — вперше в історії здобути звитягу на КЧС. На флангах загрожуватимуть досвідчений Амрабат та мобільний Лорч, а на вістрі атаки, ймовірно, зіграє молодий Мейлула. Можливо, з лави вийде і бомбардир внутрішнього чемпіонату Мохамед Райгі.

Що ми, українські вболівальники, знаємо про Аль-Айн окрім того, що нещодавно тут працював головний тренер збірної України Сергій Ребров і грав один із найкращих наших виконавців у сучасній історії Андрій Ярмоленко? Це — 14-разовий чемпіон ОАЕ, діючий переможець азійської Ліги чемпіонів і постійний учасник міжнародних турнірів. Проте на цьогорічному КЧС команда Владіміра Івіча виглядає розгублено та показала свій справжній рівень проти представників Європи: 0:5 від Ювентуса та 0:6 від Ман Сіті — приниження, що навіть аж занадто після семиматчевої безпрограшної серії перед турніром.

Захист Аль-Айна дозволив суперникам реалізувати 11 ударів із 18 у площину — це катастрофічний показник. Попри наявність у складі таких гравців, як екс-голкіпер Португалії Руї Патрісіу, креативний Каку та нападник Суафіане Рахімі — MVP азійської ЛЧ і володар "Золотої бутси" Олімпіади, команда виглядає беззубо і не забила жодного гола на цьому турнірі. Чи вдастся представнику ОАЕ зробити це сьогодні вперше? Нічого особистого, але ми тут усі з дитинства за аматорський Окленд Сіті - вболіватимемо за те, щоб багатії з ОАЕ забили менше нього на КЧС-2025.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ВІДАД : Бенабід — Муфі, Мейєрс, Бутуїл, Феррейра, Муфід — Амрабат, Мальса, Ель Мубарік, Лорч — Мейлула

АЛЬ-АЙН : Патрісіу — Отонн, Пак, Рабіа — Траоре, Надер, Паласіос, Шадлі — Каку — Лаба, Рахімі

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють вперше між собою.

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