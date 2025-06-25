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Аматорський клуб із Нової Зеландії виконав свою мрію в останньому матчі, маючи напередодні 0 забитих при 16 пропущених у перших двох турах.

Окленд Сіті зробив неможливе в останньому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025. Команда з Нової Зеландії, яка до цього не забивала і пропустила аж 17 м’ячів у двох стартових матчах, відзначилась єдиним і водночас історичним голом — у ворота Боки Хуніорс.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿



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Цей результат не лише став моментом радості для Окленда, а й остаточно підтвердив виліт аргентинців, чия доля й так майже вирішилась після перемоги Бенфіки над Баварією. Але саме цей символічний гол поставив жирну крапку в історії невдач Боки на цьогорічному турнірі.

Для Окленд Сіті — це більше, ніж просто м’яч: це доказ, що навіть на тлі грандів можна лишити слід. Команда завершує участь у КЧС-2025 з одним забитим голом, одним очком і гордістю за виконану місію.

Бока ж залишає змагання без жодної перемоги та з відчуттям гіркоти — і не лише через результат, а й через обставини, в яких це сталося. Матч аргентинського клубу було призупинено майже одразу після того, як аматори зрівняли рахунку, а під час паузи мотивації через рахунок на користь Трубіна і ко у Боки ставало все менше.

У той же час, аргентинський гранд у певній мірі має дякувати, оскільки Окленд Сіті все ж міг забити більше у цей вечір.