Окленд Сіті зробив неможливе в останньому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025. Команда з Нової Зеландії, яка до цього не забивала і пропустила аж 17 м’ячів у двох стартових матчах, відзначилась єдиним і водночас історичним голом — у ворота Боки Хуніорс.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿



Watch the @FIFACWC | June 14 — July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/a9AHuYcJzR