Чергові матчі турніру в США залишились позаду.
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26 червня 2025, 09:16
Уночі за європейським часом у Сіетлі на стадіоні Lumen Field відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — міланський Інтер зустрівся з аргентинським Рівер Плейт.
Ставка матчу — вихід до плей-оф, а отже боротьба була просто шаленою. Можливо, навіть занадто пристрасною, адже варто було Ріверу залишитись у меншості через вилучення захисника Кварти посеред другого тайму, як одразу "змії" відкрили рахунок, а потім закріпили власну перевагу в компенсований час та виграли групу.
Інтер фінішував першим, а Рівер Плейт — третім.
Інтер — Рівер Плейт 2:0
Голи: Ф. Еспозіто, 72, Бастоні, 90+3
Інтер: Зоммер — Дарміан (де Врей, 83), Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла (Сучич, 62), Асллані, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 62) — Мартінес (Карбоні, 73), Ф. Еспозіто (С. Еспозіто, 83)
Рівер Плейт: Армані — Монтьєль, Мартінес Кварта, Діас, Акунья — Краневіттер (Костантіні, 61), Алієндро (Лансіні, 61) — Мастантуоно, Меса (Мартін Фернандес, 55), Колідіо (Песселья, 68) — Борха.
Попередження: Бастоні, Аугусто, Еспозіто, Думфріс — Монтьєль, Лансіні, Діас.
Вилучення: Кварта, 65 — Монтьєль, 90+5.
У другому нічному матчі в рамках групи E японська Урава зазнала розгрому від мексиканського Монтеррея.
Представникам Азії вже нічого не було потрібно від цієї гри в спортивному плані, і тому вони не чинили опір — три голи від мексиканців ще в першому таймі, і ще один — на завершення гри.
Урава Ред Даймондс — Монтеррей 0:4
Голи: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 39
Урава Ред Даймондс: Нісікава — Секіне (Огівара, 68), Жуніор, Гейбротен, Наганума — Ясуї, Густафсон (Мацумото, 46) — Канеко (Сантос, 46), Гонсалвеш (Окубо, 70), Ватанабе — Мацуо.
Монтеррей: Андрада — Чавес, Медіна (Гусман, 85), Рамос, Реєс (Артеага, 65) — Амбріс (Кортісо, 84) — Торрес, Деосса — Корона (Фімбрес, 65), Бертераме, Альварадо (де ла Роса, 65)