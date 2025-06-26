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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Сіетлі на стадіоні Lumen Field відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — міланський Інтер зустрівся з аргентинським Рівер Плейт.

Ставка матчу — вихід до плей-оф, а отже боротьба була просто шаленою. Можливо, навіть занадто пристрасною, адже варто було Ріверу залишитись у меншості через вилучення захисника Кварти посеред другого тайму, як одразу "змії" відкрили рахунок, а потім закріпили власну перевагу в компенсований час та виграли групу.

Інтер фінішував першим, а Рівер Плейт — третім.

Інтер — Рівер Плейт 2:0

Голи: Ф. Еспозіто, 72, Бастоні, 90+3

Інтер: Зоммер — Дарміан (де Врей, 83), Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла (Сучич, 62), Асллані, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 62) — Мартінес (Карбоні, 73), Ф. Еспозіто (С. Еспозіто, 83)

Рівер Плейт: Армані — Монтьєль, Мартінес Кварта, Діас, Акунья — Краневіттер (Костантіні, 61), Алієндро (Лансіні, 61) — Мастантуоно, Меса (Мартін Фернандес, 55), Колідіо (Песселья, 68) — Борха.

Попередження: Бастоні, Аугусто, Еспозіто, Думфріс — Монтьєль, Лансіні, Діас.

Вилучення: Кварта, 65 — Монтьєль, 90+5.

У другому нічному матчі в рамках групи E японська Урава зазнала розгрому від мексиканського Монтеррея.

Представникам Азії вже нічого не було потрібно від цієї гри в спортивному плані, і тому вони не чинили опір — три голи від мексиканців ще в першому таймі, і ще один — на завершення гри.

Урава Ред Даймондс — Монтеррей 0:4

Голи: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 39

Урава Ред Даймондс: Нісікава — Секіне (Огівара, 68), Жуніор, Гейбротен, Наганума — Ясуї, Густафсон (Мацумото, 46) — Канеко (Сантос, 46), Гонсалвеш (Окубо, 70), Ватанабе — Мацуо.

Монтеррей: Андрада — Чавес, Медіна (Гусман, 85), Рамос, Реєс (Артеага, 65) — Амбріс (Кортісо, 84) — Торрес, Деосса — Корона (Фімбрес, 65), Бертераме, Альварадо (де ла Роса, 65)