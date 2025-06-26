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Результат фіналу визначився після автоголу.

Юнацька збірна Нідерландів у фіналі Євро-2025 (U-19) здобула мінімальну перемогу над Іспанією з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий у середині другого тайму, коли на 63 хвилині Рауль Хіменес зрізав м'яч у свої ворота.

Таким чином збірна Нідерландів стала переможцем юнацького чемпіонату Європи, що є для неї найкращим результатом в історії турніру.

До цього Нідерланди доходили до півфіналу у 2017 році, коли "помаранчеві" поступилися Португалії (0:1).

Іспанія U-19 — Нідерланди U-19 0:1

Гол: Хіменес, 63 (автогол).

Іспанія U-19: Хіменес — Муньйос, Куенка (Гранадос, 84), Мартін, Ольмедо — Монсеррате Пуейо (Гуестамендія, 77), Меріно, Маркос (Хуньєнт, 66) — Кордеро (Віргілі, 77), Гарсія, Жанне (Даіс Давід, 66).

Нідерланди U-19: Геркенс — Дейкстра, Янсе, Угву, Рід — Веркейл (Ротс, 81), Сміт, Ланд (Боогард, 77) — Сліті, Оуфкір, Конаду (Паннефлек, 90+4).

Попередження: Куенка, Муньйос, Монсеррате Пуейо, Ольмедо, Віргілі — Конаду, Ланд, Оуфкір.