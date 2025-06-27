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Сказати легко, зробити набагато важче...

Півзахисник саудівського Аль-Хіляля Рубен Невеш висловився про майбутній матч з Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.

"Нам просто потрібно виступати, як команда. Як ми грали проти Реала. Тож нам потрібно зробити те ж саме.

Ми гратимемо проти однієї з трьох найкращих команд світу. Я їх дуже добре знаю. Вони змінили багатьох футболістів, але я їх дуже добре знаю, тренера, деяких моїх друзів із Португалії. Я кілька разів виступав проти них, коли був в Англії, і це було непросто.

Але ми, звичайно, зробимо все можливе. Ми підготуємося до матчу так само, як до цих трьох зустрічей у групі, і подивимося, що станеться", — заявив Невеш.

Матч між Манчестер Сіті та Аль-Хілялем відбудеться 1-го липня, о 04:00 за київським часом.