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"Гроші не пахнуть".

Швейцарська футбольна асоціація наполегливо рекомендує не їхати Сьону на товариську гру з російським зенітом. Про це повідомляє Blick.

"ФІФА та УЄФА заборонили російським командам брати участь в офіційних змаганнях. Швейцарська футбольна асоціація (SFV) вже виключила можливість грати проти росії зі швейцарськими збірними. Тому ми наполегливо радимо ФК Сьон не приймати це запрошення", — заявив директор із корпоративних комунікацій SFV Адріан Арнольд.

Однак, оскільки це не офіційне змагання, Сьон не може бути відсторонений від нього. Зазначається, що участь у цій потворній виставі принесе Сьону близько 320 тисяч євро.

Матч між Сьоном та зенітом повинен відбутися 9-го липня, у санкт-петербурзі.