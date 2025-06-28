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Італієць відзначив свого суперника.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Сімоне Індзагі висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з Манчестер Сіті. Цитує італійського фахівця Marca.

"Я ціную його. Буде приємно зіграти проти Манчестер Сіті та побачити Пепа. Думаю, що він найкращий тренер з усіх. Його кар'єра говорить сама за себе. І тим не менше він завжди намагається вдосконалюватися.

Манчестер Сіті грає у фантастичний футбол на цьому турнірі. Зіграти з ними — велика честь для мене. Такі матчі допомагають нам рости.

Ми сказали ще в перший день турніру: потрапити до 1/8 фіналу — це складне завдання, але я зустрів тут чудових хлопців і нам вдалося це зробити. Я пишаюся своєю командою", — сказав Індзагі.

Матч між Ман Сіті та Аль-Хілялем відбудеться 1-го липня, о 04:00 за київським часом.