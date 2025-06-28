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На нас чекає дуже цікава дуель.

Головний тренер молодіжної збірної Англії Лі Карслі висловився про майбутній фінал Євро-2025 U-21 проти Німеччини. Цитує ірландського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я не сумніваюся у своїх гравцях. Я знав, що в другому таймі проти Німеччини ми зіграємо вдало. У першому таймі, особливо в перші 20 хвилин, мало що виходило, але після перерви ми додали. Хлопці тренуються на дуже високому рівні, рано чи пізно гра повинна була піти. Це було лише питання часу.

Я не сумнівався, що ми зіграємо у фіналі. Щодо німців у мене були сумніви. Я вірю в цю команду. За хлопцями приємно спостерігати, вони грають в атакувальний футбол, без вагань, з вогником. Ми дуже впевнено діємо, контролюючи м'яч за межами свого штрафного, подалі від наших воріт.

Вольтемаде? Безумовно, він дуже хороший гравець. Він забив багато голів за свою збірну, особливо на цьому турнірі. У відбірковому циклі він теж був хороший. Але ми звикли грати проти різних гравців із різними характеристиками. Прем'єр-ліга унікальна, там доводиться грати проти швидких, сильних, стрімких, високих футболістів. Наші захисники звикли до силової гри і знають, як із цим справлятися.

Сподіваюся, ми повторимо свій успіх. Хлопці, які вже встигли виграти цей турнір, потім стали отримувати запрошення в дорослу збірну. Дуже добре, що вони вже перемагали з Англією на цьому турнірі. У них є досвід. Ми віримо, що у нас вийде стати чемпіонами вдруге поспіль. Я вірю в хлопців. У нас чудова команда. Ми всі як одне ціле. Ми додали по ходу турніру. Сподіваюся, хлопці отримають заслужену нагороду у фіналі", — заявив Карслі.

Фінальний матч між молодіжними збірними Англії та Німеччини відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.