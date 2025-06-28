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Німці знають як перемагати англійців.

Головний тренер молодіжної збірної Німеччини Антоніо Ді Сальво прокоментував майбутній фінальний матч з Англією в рамках Євро-2025 U-21. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Нам кидали виклик у кожному матчі. Кожна нова гра проходила на більш високому рівні. Ми перемогли Англію на груповому етапі, але це фінал, нова гра, і тут немає явного фаворита. У нас немає переваги. Це інша гра, ми проаналізували наших суперників, вони проаналізували нас, ми починаємо з нуля.

Англія — топова команда. Вони додали по ходу турніру. Ми відмінно зіграли проти них на груповому етапі і заслужили перемогу, але це фінал, ми на рівних. В Англії багато хороших гравців, цей матч стане для нас великим випробуванням. Але ми грали дуже добре досі, у нас згуртована команда. Ми хочемо показати максимум на полі.

Я часто спілкуюся з Лі, ми хороші колеги і перетиналися на різних зустрічах УЄФА. Після завойованого титулу два роки тому він був у складі дорослої команди. Ми бачимо, що в англійців дуже згуртована команда, ми бачимо його почерк. Він дуже добре справляється зі своєю роботою. Він чудовий тренер, який може тренувати кого завгодно.

Ми відпрацьовували пенальті в тренувальному таборі, але на цьому турнірі ми до них не доходили", — заявив Ді Сальво.

Нагадаємо, в 3-у турі групового етапу молодіжного Євро-2025 "молодіжка" Німеччини перемогла однолітків з Англії із рахунком 2:1.

Фінальний матч між молодіжними збірними Англії та Німеччини відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.