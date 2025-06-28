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Німці серйозно налаштовуються на фінал молодіжного чемпіонату Європи.

Нападник молодіжної збірної Німеччини Нік Вольтемаде напередодні фіналу Євро-2025 U-21 поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми йшли до цього дуже довго. Фінал був нашою метою останні два роки. Ми з нетерпінням чекаємо цього матчу, на прекрасному стадіоні з великою кількістю глядачів. Буде дуже приємна обстановка.

Здорово бути на полі з хлопцями. Ми всі дуже добре знаємо один одного. Наприклад, я знаю Рокко Райтца з восьми років. У нас унікальна можливість виграти цей турнір, усі наші думки зараз тільки про це. Чекаємо фіналу з великим нетерпінням. Не так часто випадає шанс виграти молодіжний Євро. У мене іншої можливості не буде. Тому я дуже хочу виграти.

Коли я приїхав у "молодіжку", тренер дав мені доручення забивати голи. Він випромінює спокій і впевненість. Він багато чого пройшов. Я працював із ним індивідуально, особливо щодо ударів головою. Він здорово допомагає і позитивно впливає на гравців. Утім, у нас весь тренерський склад дуже хороший, і ви це бачите.

Зустрічаються дві хороші команди. Англія — одна з найкращих команд цього турніру. Багато їхніх гравців виступають у Прем'єр-лізі, вони досвідчені, тож у них класна команда. Але у нас теж дуже хороша команда. Ми повинні пам'ятати основи. Ми повинні багато бігати і проявити свої найкращі якості на полі.

Мені не важливо, хто стане найкращим бомбардиром. Головне — виграти трофей. Якщо заб'ю, стану найкращим бомбардиром і допоможу команді виграти Євро, буде чудово. Але титул у пріоритеті. Буду радий, якщо Гарві Елліотт заб'є три м'ячі й випередить мене в гонці бомбардирів, а ми візьмемо трофей", — заявив Вольтемаде.

Зазначимо, що наразі Нік Вольтемаде є найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату Європи-2025. Він забив шість голів у чотирьох матчах.

Фінальний матч між молодіжними збірними Англії та Німеччини відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.