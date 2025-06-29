Завершилася 1221 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Уночі росіяни вдарили по 21-поверховому будинку в Одесі — загинуло подружжя.

🔸 У передмісті Дніпра збили новітню бомбу-ракету "Гром-1" — розповів очільник ОВА Сергій Лисак. У Повітряних силах зауважили, що тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння.
 
🔸 Дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму — знищено три російські гелікоптери та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

🔸 Українські військові вдарили по складах боєприпасів у Брянській області рф — повідомляє Генштаб. Вдалося уразити склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення. На території об'єкта виникла пожежа. Результати атаки ще уточнюються.

🔸 У віці 86 років помер письменник, дисидент та політв'язень радянських таборів Ігор Калинець.

🔸 Президент Польщі Анджей Дуда, каденція якого завершується вже у серпні, прибув до Києва із прощальним візитом. Зеленський нагородив його орденом Свободи — найвищою відзнакою, яку в Україні може отримати іноземець.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 51 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб, здійснив 1170 ударів дронами-камікадзе та 4432 артилерійські обстріли.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сімнадцять штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані бомби, та здійснив 206 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю — наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку — у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 198 окупантів, з них 113 — безповоротно. Знищено одинадцять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл, вісім безпілотних літальних апаратів, чотири термінали супутникового зв’язку, шість антен управління БпЛА та шість укриттів для особового складу. Крім того, пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, автомобіль, два мотоцикли та сім артилерійських засобів противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе та Шевченко, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають наступ ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

Сьогодні слід відзначити воїнів 47-ї окремої механізованої бригади та 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно протистоять ворогу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ми відзначаємо сьогодні [28.06] День Конституції України – нашої держави, нашого народу. 

Перше слово її першої статті – «Україна». І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити.

Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна. 

І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну.

Вітаю всіх українців із Днем Конституції України!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!