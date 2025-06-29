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На нас чекає цікаве протистояння.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про майбутній матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з Інтер Маямі. Цитує іспанського фахівця ESPN.

"У футболі, хто розслабляється на 10 секунд, вже знає, чим це закінчиться. Немає сумнівів у їхньому рівні та якостях, тому що вони їх не втратили. Я бачив всі три матчі Інтер Маямі у групі і деякі їхні попередні ігри, і в них є цей рівень.

Якщо ми не зможемо пресингувати, то нам буде складно чинити на них тиск. Буде не дуже добре, якщо нам не вдасться контролювати м'яч, тому що Бускетс на тому самому рівні, він залишився таким самим, Мессі унікальний у грі з м'ячем. Луїс Суарес — ви бачили його останній забитий гол, яка майстерність. Жорді Альба діє з глибини, він все той самий.

У футбольному світі всі знають передачі Лео на Жорді, але це повторюється в кожній грі. Проти такого тренера, як Маскерано, ми або покажемо чудову гру і збережемо інтенсивність на належному рівні, або вони легко виграють матч, у цьому немає жодних сумнівів", — сказав Енріке.

Матч між ПСЖ та Інтер Маямі відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.