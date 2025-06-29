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ПСЖ за тайм упорався з Інтером Маямі

Ліонель Мессі та компанія спочатку отримали чотири у власні ворота до перерви, а потім їм дали потримати м'яч.

ПСЖ — Інтер Маямі, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ПСЖ — Інтер Маямі 4:0

Голи: Невеш, 6, 39, Авілес, 45 (авт.), Хакімі, 45+3



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Лі Кан Ін, 69), Маркіньйос (Бералдо, 46), Пачо, Мендеш (Ернандес, 69) — Невеш (Дембеле, 61), Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 46) — Кварацхелія, Дуе, Баркола.



Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт, Фалькон, Аллен (Авілес, 19), Альба — Альєнде, Редондо, Бускетс, Сеговія (Кремаскі, 75) — Мессі, Суарес.



Попередження: Авілес, Вейгандт, Суарес