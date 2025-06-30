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Football.ua представляє прев’ю поєдинку Клубного чемпіонату світу, який пройде 30 червня та розпочнеться о 22:00.

У 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу на нас чекає поєдинок за участі міланського Інтера в статусі переможця групи E та бразильського Флуміненсе, який посів друге місце в групі F.

ІНТЕР — ФЛУМІНЕНСЕ

Понеділок, 30 червня, 22:00. Банк оф Амеріка Стедіум, Шарлотт. Головний арбітр — Іван Бартон (Сальвадор). Пряма трансляція — Суспільне Спорт/ DAZN

Скориставшись тим, що Рівер Плейт у середині другого тайму залишився вдесятьох, Інтер двічі забив на останніх хвилинах і здобув вирішальну перемогу (2:0), що дозволило "нерадзуррі" вийти у плей-оф у якості переможця групи E.

Після стартової нічиєї з Монтерреєм та перемоги над Уравою команді Серії А залишалося лише уникнути поразки, але голи Алессандро Бастоні та молодої зірки Франческо Еспозіто забезпечили їм перше місце у квартеті.

Хоча Інтер не досяг повної впевненості з моменту початку своїх виступів на КЧС-2025, є ознаки того, що психологічні рани від поразки у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ, можливо, починають гоїтися.

Упустивши кілька трофеїв наприкінці минулого сезону, команда Крістіана Ківу має намір використати поїздку до США як стартовий майданчик для оновлення, і під новим керівництвом італійська команда залишається непереможною.

Тепер, прагнучи вперше з березня виграти три матчі поспіль протягом 90 хвилин, "нерадзуррі" можуть бути готові до чвертьфіналу з нещодавнім тренером Сімоне Індзагі, оскільки переможець цієї пари 1/8 фіналу зустрінеться з Аль-Хілялем або Манчестер Сіті.

Однак спочатку Інтер зустрінеться з бразильцями всього вдруге у своїй історії в офіційних матчах, програвши Сантосу (0:1) у Міжконтинентальному Суперкубку близько 56 років тому.

Насправді Флуміненсе вже зустрічався з Інтером, зігравши внічию (1:1) у товариському матчі 1961 року, а їхня загальна статистика проти італійських клубів дуже сприятлива. У 14 іграх на сьогоднішній день Флуміненсе здобув десять перемог і чотири рази зіграв унічию, забивши 28 голів, хоча у 2014 році вони програли збірній Італії.

Цього разу Флуміненсе зустрінеться з італійцями, ставши однією з чотирьох бразильських команд, які вийшли до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, посівши друге місце у групі F. Після нічиєї з Боруссією Д (0:0) підопічні Ренато Гаучо обіграли Ульсан (4:2), а потім поділили очки з Мамелоді Сандаунс (0:0). Хоча їм не вистачало ритму і вони не змогли завдати жодного удару по воротам, цього виявилося достатньо, щоб Флуміненсе пройшов далі та продовжив серію без поразок до дев'яти матчів.

Оскільки гра в понеділок стане для "триколірних" третім матчем плей-оф на КЧС після перемоги над Аль-Ахлі у півфіналі 2023 року та поразки Манчестер Сіті (0:4) у фіналі, їх не зупинить така важлива подія.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Де Врей — Дімарко, Мхітарян, Асллані, Барелла, Думфріс — Еспозіто, Мартінес.

Флуміненсе: Фабіо — Рене, Фрейтес, Тьяго Сілва, Шав'єр — Мартінеллі, Еркулес, Нонато — Каннобіо, Аріас, Кано.

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