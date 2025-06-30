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Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Фламенгу.

Напередодні мюнхенська Баварія в Маямі обіграла бразильський Фламенгу в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (4:2).

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстер" Леон Горецка прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже напружена гра. Обидві команди хотіли високо пресингувати і грати один на один. Але за такої температури це важко робити.

Утім, було весело боротись подібним чином, і ми раді, що пройшли до наступного раунду. Ми знали, що це буде дуже фізична гра. Фламенгу також любить грати з м’ячем, і їм це добре вдається.

Але водночас завжди дає вам шанс забрати м'яч у верхній частині їхньої половини поля. Ми робили це добре неодноразово і забили свої голи.

Атмосфера на стадіоні знову була чудовою, і було важливо, щоб ми зберігали спокій і тримали м'яч. У деяких моментах ми могли б зіграти ще краще.

Тепер ми зустрінемось із чинними переможцями Ліги чемпіонів. Напевно, це знову буде важка гра. Ми вже грали проти них одного разу і виграли в цьому сезоні, і ми з нетерпінням чекаємо на ще одну гру", — заявив німецький виконавець.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 мюнхенська Баварія зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.