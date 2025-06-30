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Football.ua представляє прев’ю поєдинку Клубного чемпіонату світу, який пройде 30 червня та розпочнеться о 04:00.

У 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу на нас чекає поєдинок за участі англійського Манчестер Сіті в статусі переможця групи G та аравійського Аль-Хіляля, який посіла друге місце в групі H.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — АЛЬ-ХІЛЯЛЬ

ВІВТОРОК, 1 ЛИПНЯ, 04:00. CITRUS BOWL, ОРЛАНДО. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ХЕСУС ВАЛЕНСУЕЛА (ВЕНЕСУЕЛА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Бездоганний груповий етап від команди Хосепа Гвардіоли. Три перемоги з трьох можливих. Але й у квартеті разом із "містянами" серед дійсно серйозних суперників був присутнім лише туринський Ювентус, нехай марокканський Відад та емірський Аль-Айн не ображаються. І в найбільш статусному з можливих матчів Сіті просто не побачили прямого конкурента в боротьбі за першу сходинку (5:2). Це вже схоже на заявку на серйозні наміри в цьому турнірі.

І тепер на клуб із Манчестера очікує "битва грошовими мішками" в рамках Близького Сходу. Бо власники англійського клубу походять з ОАЕ, а суперник — Аль-Хіляль, із Саудівської Аравії. І після матчу "синіх" проти мадридського Реала, доволі яскравого матчу до речі (1:1), усі ці балачки про "слабку" лігу трошки стихли навіть без допомоги чергового впевненого спічу Кріштіану Роналду.

Це не дивно, адже Аль-Хіляль за мірками свого регіону — це мегагранд, який тепер ще й очолює Сімоне Індзагі, тож свіжі європейські ідеї також будуть присутні в цьому клубі. Так, на світовий рівень аравійці ще не вийшли й їм достатньо далеко до цього навіть на сучасному етапі. Проте групу із Зальцбургом та Пачукою в складі вони пройшли без поразок — це викликає повагу.

Окрема сюжетна лінія — протистояння Індзагі та Сіті. Свого часу міланський Інтер з керманичем на чолі були близькими до кубка Ліги чемпіонів УЄФА. Але саме "містяни" зупинили їх за крок до омріяної перемоги. Вочевидь, Індзагі має добре пам’ятати про цю невдачу, тож прагнутиме реваншу вже на чолі нового клубу.

Але сучасний Сіті це вже не той проблемний Сіті зразка початку цього сезону — дедалі більш активно говорять про "повернення" команди Гвардіоли до найвищого ешелону команд світу, і те, що ми побачили в групі на КЧС-2025 це підтверджує. Буде важко зупинити цю машину, якщо вона набере оберти.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол, Аїт-Нурі — Б. Сілва, Родрі, Рейндерс — Мармуш, Фоден — Голанд.

АЛЬ-ХІЛЯЛЬ : Буну — Канеселу, Ат-Тамбакті, Кулібалі, Лоді — Н. Ад-Давсарі, Невеш — Малком, Мілінкович-Савич, С. Ад-Давсарі — Леонардо.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють офіційний матч уперше.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА