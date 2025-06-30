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Турнір може пройти взимку.

Катар хоче провести Клубний чемпіонат світу з футболу у 2029 році. Про це повідомляє авторитетне видання The Guardian.

За інформацією джерела, представники близькосхідної держави провели переговори з високопоставленими чиновниками ФІФА під час цьогорічного КЧС в США і висловили бажання провести наступний турнір.

Зазначається, що Катар запропонував провести вуглецево-нейтральний чемпіонат, де викид парникових газів буде наближений до нуля. Це контрастує з поточним турніром, де команди змушені літати між 11 містами.

В разі проведення наступного КЧС в Катарі, турнір може відбутися у зимовий час.

ФІФА планує провести офіційний конкурс на право проведення турніру з огляду на підвищений інтерес.