У матчі, що сміливо може носити статус "раннього фіналу", зійдуться два гранди європейського футболу — Реал Мадрид і Ювентус. Обидва клуби мають багату історію протистоянь у Лізі чемпіонів, але цього разу зустрінуться на клубному мундіалі, де на кону — місце у чвертьфіналі та шанс продовжити шлях до світової футбольної корони.

ВІВТОРОК, 1 ЛИПНЯ, 22:00. ХАРД РОК СТЕДІУМ, МАЯМІ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Реал Мадрид вийшов до плейофу з першого місця у групі H, здобувши 7 очок у трьох матчах. Після невпевненої нічиєї з Аль-Хілялем (1:1), команда Хабі Алонсо впевнено переграла Пачуку (3:1) та Зальцбург (3:0), демонструючи все впевненіший футбол. Яскраво себе проявили Вінісіус, Вальверде та юний Гонсало Гарсія, який вже забив двічі і віддав гольову передачу. Команда зі столиці Мадриду перебуває на ходу, а повернення Мбаппе до заявки та ймовірна поява Мілітао після травми лише додають глибини складу.

Загалом, мадридці виграли 12 з 13 своїх матчів на Клубному чемпіонаті світу в історії — це рекорд, який вселяє величезну повагу. І хоча сезон-2024/25 в Іспанії та Лізі чемпіонів був далеко не ідеальним, проєкт під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо набирає обертів — а такий турнір, як цей, може стати ідеальним стартом нової епохи "вершкових".

Ювентус посів друге місце у групі G, з шістьма очками після трьох матчів. Команда Ігора Тудора феєрично розпочала турнір — 5:0 проти Аль-Айна та 4:1 з Відадом. Але на фініші групового етапу "стара синьйора" поступилась Ман Сіті (2:5), втративши перше місце і отримавши у суперники мадридський Реал вже у 1/8 фіналу. Незважаючи на це, італійці продовжують демонструвати результативну гру: у кожному з п’яти останніх матчів забивали щонайменше двічі.

Головною зіркою турніру для "б’янконері" став молодий Кенан Їлдиз — три голи і асист, відмінне бачення поля та агресія в атаці. У допомогу йому — Коло Муані, Консейсау та досвідчений Тюрам. Водночас оборона викликає питання — два останні матчі без "сухих" результатів і п’ять пропущених м’ячів від Сіті змушують задуматися, чи є сьогодні у підопічних Тудора великі шанси на успіх.