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Клуб із США підтверджує зацікавленість у співпраці з аргентинським зіркою після 2025 року.

Джерела в клубі Інтер Маямі повідомляють, що зірковий нападник Ліонель Мессі залишається під контрактом з клубом до кінця 2025 року, і обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуб зі штату Флорида активно працює над необхідними кроками, щоб продовжити угоду з легендарним футболістом.

У Інтер Маямі сповнені оптимізму і налаштовані на успішне вирішення питання.

Нагадаємо, 38-річний Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. З того моменту він провів за клуб 63 матчі, забив 50 голів та віддав 24 асисти.