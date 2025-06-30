Клуб із США підтверджує зацікавленість у співпраці з аргентинським зіркою після 2025 року.
Ліонель Мессі, Getty Images
30 червня 2025, 23:00
Джерела в клубі Інтер Маямі повідомляють, що зірковий нападник Ліонель Мессі залишається під контрактом з клубом до кінця 2025 року, і обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуб зі штату Флорида активно працює над необхідними кроками, щоб продовжити угоду з легендарним футболістом.
У Інтер Маямі сповнені оптимізму і налаштовані на успішне вирішення питання.
Нагадаємо, 38-річний Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. З того моменту він провів за клуб 63 матчі, забив 50 голів та віддав 24 асисти.