Коментар тренера Ювентуса.
Ігор Тудор, Getty Images
01 липня 2025, 12:51
Наставник туринського Ювентуса Ігор Тудор поділився очікуваннями від поєдинку з мадридським Реалом в рамках 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу.
Реал Мадрид — Ювентус. Анонс і прогноз на матч
"Це буде зустріч з великою командою. Реал дуже сильний у подібних турнірах, але ми готові. Ювентус хоче пройти до наступного раунду турніру. Всі хочуть обіграти Реал, і ми теж спробуємо.
Це для нас головний матч тут", — передає слова фахівця прес-служба туринської команди.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал Мадрид — Ювентус о 22:00.