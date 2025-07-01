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Коментар тренера Ювентуса.

Наставник туринського Ювентуса Ігор Тудор поділився очікуваннями від поєдинку з мадридським Реалом в рамках 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу.

Реал Мадрид — Ювентус. Анонс і прогноз на матч

"Це буде зустріч з великою командою. Реал дуже сильний у подібних турнірах, але ми готові. Ювентус хоче пройти до наступного раунду турніру. Всі хочуть обіграти Реал, і ми теж спробуємо.

Це для нас головний матч тут", — передає слова фахівця прес-служба туринської команди.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал Мадрид — Ювентус о 22:00.