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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 липня 2025 року.

Завершилася 1224 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Внаслідок ракетного удару загинув командир 110 бригади полковник Сергій Захаревич. Також поранені понад 30 людей.

🔸 Між президентом Франції Макроном та путіним відбулася телефонна розмова. Дзвінок тривав понад дві години. Це їхня перша розмова з 2022 року.

🔸 Макрон подзвонив Зеленському одразу після розмови з путіним — пишуть "Суспільне" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

🔸 Дрони СБУ вразили завод "Купол" в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для військ рф.

🔸 Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

🔸 Службове розслідування не виявило порушень у ситуації із затриманням бойового медика Романа Замрія (Йоди), який розповідав, що його "кинули на підвал".

🔸 Мер Дніпра Борис Філатов грозиться МВС "юридичною розмовою" після того, як там заперечили, що на нього готували замах.

🔸 У Нижньогородській області росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34.

🔸 "Може поставити під загрозу їхнє життя": ООН стурбована через публікацію відео з північнокорейськими та китайськими полоненими в Україні.