Інше

Команда Ковача зіграє проти Реала у чвертьфіналі КЧС-2025.

Уночі за європейським часом у Атланті на стадіоні Mercedes-Benz Stadium відбувся матч 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу — дортмундська Боруссія зустрілась із мексиканським Монтерреєм.

Ще на початку першого тайму нападник "джмелів" Серу Гірассі оформив дубль, і цього вистачило для перемоги команди Ніко Ковача. Навіть незважаючи на гол суперників у відповідь на початку другого тайму.

Боруссія Дортмунд — Монтеррей 2:1

Голи: Гірассі, 14, 24 — Бертераме, 48

Попередження: Беллінгем, Гірассі.