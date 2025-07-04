Інше

Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 4 липня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 Флуміненсе зустрінеться з Аль-Хілялем.

П'ЯТНИЦЯ, 4 ЛИПНЯ, 22:00. КЕМПІНГ ВОРЛД СТЕДІУМ, ОРЛАНДО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Вибивши два європейські гранди з 1/8 фіналу плей-оф оновленого Клубного чемпіонату світу, у штаті Флорида за місце серед чотирьох найкращих клубів турніру боротимуться Флуміненсе та Аль-Хіляль. Колектив Сімоне Індзагі раундом раніше "перестріляв" Манчестер Сіті (3:4), тоді як підопічні Ренато Гаушо шокували Інтер (2:0) — колишню команду керманича свого сьогоднішнього опонента.

Бразильці двічі уразили ворота цьогорічного фіналіста Ліги чемпіонів УЄФА, свої при цьому зберігши "сухими". Без пропущених голів Флуміненсе залишив поле в п'ятому з шести останніх матчів у всіх турнірах. Із наддосвідченим, 44-річним Фабіо в рамці воріт, переможець Копа Лібертадорес-2023 сподіватиметься стримати й зірок клубу з Ер-Ріяда.

Очікувано, саме легіонери зробили найбільший внесок в успіх Аль-Хіляля у вигляді перемоги над Манчестер Сіті в результативному протистоянні з додатковим часом. Зокрема, голами відзначилися добре знайомі з бразильською Серією А Маркос Леонардо (дубль) і Малком — вихованці Сантоса й Корінтіанса відповідно.

Тріумфатор Ліги чемпіонів АФК-2021 сьогодні ввечері буде націлений на підтвердження своїх високих амбіцій і вкладення чималих коштів у трансфери зіркових виконавців. Втома від 120-хвилинного матчу кількома днями раніше може в чомусь датися взнаки, але навіть за таких обставин Аль-Хіляль має впоратися з Флуміненсе, але й не без проблем, які цей суперник точно спроможний йому створити.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав'єр, Еркулес, Мартінеллі, Рене — Нонато — Аріас, Кано

Аль-Хіляль: Буну — Канселу, Тамбакті, Кулібалі, Лоді — Невеш, Канно — Малком, Мілінкович-Савич, Ад-Давсарі — Леонардо

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

СІТКА ТУРНІРУ