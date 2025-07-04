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Італійця все влаштовує в Аль-Хілялі.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Сімоне Індзагі висловився напередодні матчу 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу з бразильським Флуміненсе. Його слова наводить офіційний сайт "лідерів".

"Перемога над Ман Сіті? Ми хотіли перемоги і ми її домоглися. Ми виграли в однієї з найсильніших команд турніру і провели дійсно хороший матч, незважаючи на те, що наш суперник був налаштований на перемогу.

Смерть Жоти? Це день повний смутку. На жаль, ми всі знаємо, наскільки важка ця трагедія. У нас є два португальських гравці, які були друзями загиблого, і сьогоднішній день був важким для всіх. Ми постаралися працювати разом і рухатися вперед.

Із самого першого дня я побачив прекрасну поведінку. Я побачив чудову команду, яка готова працювати і розуміє принципи, які я хочу встановити. Клуб підтримує мене щодня.

Я дякую вболівальникам від щирого серця. Їх було багато і вони справили великий вплив на команду, і ми відчули їхню підтримку!", — заявив Індзагі.

Матч між Аль-Хілялем та Флуміненсе відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.