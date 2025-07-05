У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 на нас чекає справжній європейський мегахіт — чинний тріумфатор Ліги чемпіонів ПСЖ протистоятиме німецькому гранду Баварії. Матч відбудеться в Атланті, на арені Мерседес-Бенц, і обіцяє бути битвою двох суперважковаговиків за місце в півфіналі, де чекатиме переможець пари Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд.

СУБОТА, 5 ЛИПНЯ, 19:00. МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, АТЛАНТА. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Парижани підійшли до цього етапу плейофу у фантастичній формі. У матчі 1/8 фіналу КЧС підопічні Луїса Енріке не залишили шансів Інтер Маямі — 4:0 ще до перерви. Яскраво проявив себе молодий Жуан Невеш, оформивши дубль, а також відзначилися Ашраф Хакімі та… суперник — автогол Авілеса. ПСЖ наразі демонструє найвищий відсоток володіння м’ячем на турнірі (72%) і найменшу кількість пропущених голів — лише один.

Після переможного треблу в сезоні-2024/25, парижани налаштовані й на світове золото. Водночас у Енріке є над чим замислитися: ПСЖ програв Баварії останні чотири очні матчі, не забивши жодного м’яча. Востаннє — у листопаді 2024 року в Лізі чемпіонів. Чи вдасться цього разу не лише переламати негативну статистику, а й пройти далі на світовому мундіалі?

Баварія також відзначилася яскравим виступом в 1/8 фіналу, здолавши бразильський Фламенгу з рахунком 4:2. Дубль Гаррі Кейна довів його особистий сезонний доробок до 41 гола, а Горецка та автогол Пульгара лише завершили справу до логічного підсумку. Команда Венсана Компані йде до третього титулу КЧС в історії (після 2013 та 2020 років), тож мотивації мюнхенцям точно не бракує.

Навіть попри кадрові втрати (Сане вже пішов, Коман під питанням, Альфонсо залишається поза грою), баварці залишаються потужною силою. Баварія — найрезультативніша команда турніру (16 м’ячів), і водночас лідер за кількістю пресинг-епізодів та високих відборів м'яча. Їхній атакувальний арсенал — це гримуча суміш досвіду та молодості, які дуже важко зупинити.

Попри гучні імена, у цьому матчі буде місце не лише зіркам, а й тактичному протистоянню. ПСЖ більше володіє м’ячем і контролює темп гри, тоді як Баварія — агресивно тисне під час пресингу, змушуючи суперника помилятися. Усе це на тлі 30-градусної спеки Джорджії, де темп може стати вирішальним фактором. Очікується напружена та яскрава битва. ПСЖ прагне нарешті взяти реванш, а Баварія хоче підтвердити своє панування у цій дуелі. У будь-якому разі, нас чекає справжній футбольний блокбастер.