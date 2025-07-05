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Флуміненсе вибив Аль-Хіляль на шляху до півфіналу КЧС-2025

Колишня та нинішня команди Сімоне Індзагі послідовно вилетіли в плей-оф від бразильського колективу, який не збирається на цьому зупинятись.

Флуміненсе — Аль-Хіляль, Getty Images

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Флуміненсе — Аль-Хіляль 2:1

Голи: Мартінеллі, 40, Еркулес, 70 — Леонардо, 51



Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр (Гуга, 83), Мартінеллі (Еркулес, 46), Берналь (Тіаго Сантос, 88), Нонато (Ліма, 68), Фуентес — Аріас, Кано (Еверальдо, 68).



Аль-Хіляль: Буну — Кулібалі, Невеш, Лоді — Канселу (Аль-Джуваїр, 90+3), Мілінкович-Савич, Канно (Хамдалла, 75), Н. Ад-Давсарі (Аль-Булаїхі, 83), Аль-Харбі (Кайо, 83) — Малком (Аль-Ямі, 90+4), Леонардо.



Попередження: Фрейтес, Мартінеллі, Сілва — Мілінкович-Савич, Лоді, Невеш, Кулібалі