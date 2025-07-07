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Захисник ще рік проведе в клубі.

Аргентинська родина Мак Аллістерів є по-справжньому футбольною, адже батько Карлос свого часу встиг пограти на батьківщині за Бока Хуніорс та Расінг, а також тренував Аргентинос Хуніорс та Бельграно, а троє його синів наразі є чинними футболістами.

Середній за віком із них, Кевін Мак Аллістер, виступає на позиції універсального захисника в бельгійському клубі Юніон Сент-Жиллуаз.

І цього літа в кар’єрі 27-річного виконавця міг настати визначальний момент — контракт із клубом добігав до завершення, тож говорили про перехід на новий рівень у якості вільного агента.

Але сторони своєчасно зустрілись і підсумком їхньої бесіди стало продовження угоди ще на один сезон.

Кевін Мак Аллістер — беззаперечний гравець основного складу Юніона минулого сезону із 47 матчами та п’ятьма голами в активі.