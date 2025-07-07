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Легендарний футболіст уклав контракт на 800 тисяч фунтів за роботу експертом Чемпіонату світу 2026.

Колишній нападник і капітан збірної Англії Вейн Руні уклав дворічний контракт із BBC на суму 800 тисяч фунтів стерлінгів. Угода передбачає його участь у телепроєкті Match of the Day під час Чемпіонату світу 2026 року.

Руні вже з'являвся у студії Premier League Show, однак тепер стане постійним гостем футбольних ефірів. За інформацією The Sun, угода передбачає також опцію подовження ще на два роки. У наступному році США, Канада і Мексика прийматимуть найголовніший футбольний турнір, і BBC активно формує команду експертів після відходу багаторічного ведучого Гері Лінекера.

Крім того, Руні разом із дружиною Колін працює над документальним серіалом для Disney+, що ще більше закріплює його новий образ — не тренера, а телевізійної персони.

З огляду на його останні невдалі тренерські спроби у Бірмінгем Сіті та Плімуті, де він був звільнений після низки поразок, перехід до медіа може означати перерву або навіть завершення тренерської кар'єри.